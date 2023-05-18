Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца»

Порноактрису из России Еву Элфи внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму в 2018 году

Российскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя — Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

В личной карточке говорится, что причиной внесения Романовой в базу стало ее участие в съемках в качестве обнаженной модели на территории полуострова в 2018 году.

Как пишут авторы канала, Романова покинула Россию в марте 2022 года и сейчас живет в Калифорнии.

Ранее российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.