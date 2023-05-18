Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:56, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца»

Порноактрису из России Еву Элфи внесли в базу «Миротворца» за съемки в Крыму в 2018 году
Ева Элфи

Ева Элфи. Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Российскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя — Юлия Романова) внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

В личной карточке говорится, что причиной внесения Романовой в базу стало ее участие в съемках в качестве обнаженной модели на территории полуострова в 2018 году.

Как пишут авторы канала, Романова покинула Россию в марте 2022 года и сейчас живет в Калифорнии.

Ранее российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Инстасамка, внесли в базу сайта «Миротворец» за фейк о спонсировании российской армии.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то, что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
Вооруженного пассажира машины каршеринга задержали в Москве
Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца»
Киссинджер сравнил Путина с героем Достоевского
Россия возмутилась отсутствием реакции ООН на слова главы ГУР Украины
В Харькове произошли взрывы
Россиян предупредили об опасности при общении в мессенджерах
Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме
Кардиолог развеяла популярные заблуждения о гипертонии
В России разработали единые базовые меры поддержки многодетным семьям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.