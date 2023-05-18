il Sismografo: Москва и Киев согласились принять посланников Папы Римского по Украине

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска и обсудить с ними достижение перемирия в республике. Об этом сообщает специализирующийся на ватиканской проблематике блог il Sismografo.

Отмечается, что на сегодняшний день «существуют предварительные договоренности» касательно визита в Киев главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи и префекта дикастерии по делам Восточных Церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти. При этом в блоге уточнили, что эти имена не являются окончательными.

В публикации также утверждается, что через посольства России и Украины Ватикан запросил у Москвы и Киева возможность принять посланников Папы Римского. В своем промежуточном ответе стороны «заявили о своей принципиальной доступности», уточнив число направляемых в столицы посланников и запросив их данные.

В феврале Папа Римский Франциск выдвинул план мирного урегулирования конфликта на Украине. В соответствии с ним приоритетами являются сохранение жизней и здоровья людей, а также неучастие посторонних государств в вооружении участников конфликта.