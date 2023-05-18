Подсчитана выгода бизнеса от использования ИИ

Goldman Sachs: за 10 лет крупнейшие компании увеличат прибыль на 30% благодаря ИИ

В ближайшие десять лет искусственный интеллект (ИИ) поможет крупнейшим компаниям из индекса S&P 500 увеличить свою прибыль не менее чем на 30 процентов. Об этом в интервью CNBC заявил старший специалист по стратегии Goldman Sachs Group Бен Снайдер.

На прибыль бизнеса повлияет увеличение производительности за счет внедрения ИИ. Она будет расти на 1,5 процента в год и принесет непосредственную выгоду представителям сектора технологий, подсчитал аналитик. Также Снайдер добавил, что во время технологического бума в 1999 или 2000 году было очень трудно представить, как Facebook или Uber изменят наш образ жизни.

S&P 500 — фондовый индекс, составляемый фирмой Standard & Poor's. Он учитывает 500 публичных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США и имеют наибольшую капитализацию.

Крупные IT-гиганты ранее признали, что внедрение ИИ, в том числе чат-ботов, приведет к росту бизнеса и прибыли. Так, Microsoft собирается использовать технологии в своей облачной инфраструктуре и активно сотрудничать со стартапом OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT. Владелец Google, Alphabet планирует завоевывать рынок со своим чат-ботом Bard. Поэтому компания будет вести разработку продвинутых языковых моделей и улучшать существующие продукты для удобства пользователей.