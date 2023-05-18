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08:55, 18 мая 2023Силовые структуры

15-летнего россиянина осудят за совращение 10-летней школьницы

В Забайкальском крае будут судить 15-летнего подростка, домогавшегося 10-летней девочки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 15-летнего местного жителя, домогавшегося 10-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 марта фигурант совратил знакомую школьницу. Он воспользовался ее беспомощным состоянием, так как потерпевшая в силу возраста не могла осознавать характер преступных действий подростка.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

По данным ведомства, в Подмосковье задержали 61-летнего пенсионера, домогавшегося шестилетней девочки в лифте.

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Екатерина Власова
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