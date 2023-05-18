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16:06, 18 мая 2023Забота о себе

Седокова показала тело во время обострения крапивницы и сравнила себя со Шреком

Певица Анна Седокова показала опухшее из-за крапивницы лицо и сравнила себя со Шреком

Кадр: @annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала о трудной и безуспешной борьбе с крапивницей. На ее пост в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

В личном аккаунте бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала фотографии, на которых показала опухшее из-за болезни лицо и красные пятна, появляющиеся на теле во время обострения крапивницы. «Из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то что она делает со мной», — подписала снимки 40-летняя исполнительница.

Фото: @annasedokova

Она призналась, что во время обострения хронического кожного заболевания чувствует сильную слабость, ее тело и лицо опухают и становятся тяжелыми. По словам певицы, она давно борется с крапивницей и успела попробовать множество методов лечения: консультировалась с врачами, сдавала анализы, медитировала и работала с психосоматикой. «Ничего не получилось», — резюмировала Седокова. Однако она пообещала не сдаваться и продолжить борьбу.

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Ранее Анна Седокова жаловалась на травму, которую получила, пытаясь разнять дерущихся собак. В социальных сетях она опубликовала фотографии окровавленных пальцев на руке.

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Екатерина Улитина
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