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22:00, 18 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске

«РВ» сообщила о взятии российскими штурмовиками района «Домино» в Артемовске

Фото: РИА Новости

Штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Домино» в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

По данным источников, российские военные ведут зачистку частного сектора вдоль улицы Чайковского. Кроме того, они рассказали об атаках российских сил на позиции ВСУ в районе «Самолет». На освобожденных территориях сейчас работают саперы.

«Частично уцелевшие дома в только что освобожденных районах могут быть заминированы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о контроле 99 процентов Артемовска российскими войсками. Немецкая газета Bild писала, что на данный момент украинские войска занимают лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта.

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Марина Совина
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