В Германии заявили о контроле 99 процентов Артемовска российскими войсками

Bild: российские войска контролируют 99% Артемовска

Российские войска контролируют 99 процентов Артемовска (украинское название —Бахмут), до взятия города под контроль осталось всего несколько дней или даже часов. Такие сроки назвала немецкая газета Bild.

По информации издания, на данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта. Там украинские бойцы удерживают около 20 зданий — менее одного процента площади города.

Также в материале сообщается о смене планов Киева. «Попросту говоря: задача армии состоит уже не в том, чтобы освободить или даже удержать город, а исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских западнее Бахмута», — заявлено в публикации.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что ситуация на флангах Артемовска выровнялась, бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают продвижение в западных кварталах города.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.