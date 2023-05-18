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10:38, 18 мая 2023Россия

Стало известно о 12 пострадавших при обстреле ВСУ приграничного региона России

Mash: 12 человек пострадали при обстреле ВСУ поселка Глушково Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрел поселка Глушково Курской области через час после серии ударов. Пострадали 12 человек. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в этом населенном пункте. Глава приграничного российского региона Роман Старовойт заявлял о двух пострадавших.

Курская область была атакована со стороны Украины и днем ранее, 17 мая. Под обстрел попал Кореневский район. Сообщалось об одном пострадавшем — его с осколочными ранениями поясницы доставили в больницу. Врачи оценили состояние как средней степени тяжести.

Из-за регулярных обстрелов с 19 октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Евгения Куликова
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