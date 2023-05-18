В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?

Верховный суд: неявка в военкомат без уважительных причин считается уклонением от призыва

Верховный суд России определил основания, которые необходимо учитывать при рассмотрении дел, связанных с уклонением от призыва на воинскую службу, а также разъяснил, кто в соответствии с законом не может быть призван. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что уклонением от призыва можно считать неявку без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. Также уклонистами сочтут граждан, которые не прибыли в указанное в повестке военкомата время и место для отправки на службу. Однако это не означает автоматически, что уклонисту грозит тюрьма.

«При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — говорится в постановлении пленума Верховного суда России.

Уточняется, что доказательством этого могут быть, в частности, неоднократные неявки в военкомат без уважительных причин в течение нескольких призывов подряд, а также неявка по истечении действия уважительной причины.

Максимальное наказание за уклонение от армии в Уголовном кодексе — до двух лет тюрьмы.

Вручение повестки нужно будет доказать в суде

При рассмотрении в суде вопроса о виновности призывника в уклонении от призыва на военную службу в суде потребуется доказать, что гражданин действительно был поставлен в известность о необходимости явиться в военкомат.

Суду необходимо установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу постановление пленума Верховного суда России

Кроме того, наказанию могут быть подвергнуты только лица, совершившие это преступление до достижения ими предельного призывного возраста, а также при условии, что еще не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности.

Сейчас уклонение от призыва является преступлением небольшой тяжести. Сроки давности привлечения к ответственности — два года с момента совершения.

Уважительными причинами признаны состояние здоровья и отбывание наказания

В постановлении пленума отмечается, что в соответствии с законом не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, и лица, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Уважительными причинами неявки призывника в военкомат могут быть признаны заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близкого родственника либо участие в его похоронах, а также препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.

Также это могут быть «иные причины, признанные уважительными», а решение о том, уважительна ли причина, будет принимать призывная комиссия, комиссия по первоначальной постановке на воинский учет или суд.

В случае уважительной причины суд вынесет призывнику оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.

Невыполнение приказа, сдача в плен и госизмена: что еще разъяснил Верховный суд?

Верховный суд также детально разъяснил, как наказывать за преступления, связанные с военной службой.

«Военнослужащие […] не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность», — говорится в постановлении.

Уточняется, что это правило действует в период мобилизации или военного положения, а также в военное время, в условиях вооруженного конфликта, в ходе боевых действий, во время ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах.