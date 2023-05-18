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13:46, 18 мая 2023Мир

Стало известно о подготовке США к заморозке конфликта на Украине

Politico: США готовятся к заморозке конфликта на Украине на десятилетия

Фото: Libkos / AP

Администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию заморозки конфликта на Украине на годы и даже десятилетия. Об этом стало известно из публикации Politico.

Американские официальные лица обсуждают варианты долгосрочной заморозки, включающие решение об установлении потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. «Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение», — отмечает газета.

Politico обращает внимание, что замороженный конфликт, в котором ни одна из сторон не соглашается с его официальным окончанием, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для Соединенных Штатов и других стран, поддерживающих Украину.

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«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, выглядит ли она замороженной или оттаявшей», — сказал официальный представитель США, знакомый с дискуссиями в администрации Байдена. Он отметил, что такое планирование находится в центре внимания американских политиков.

По словам других американских чиновников, некоторые считают, что украинцы должны владеть Мариуполем и выходом к Азовскому морю, иные же не так зациклены на линиях соприкосновения, если Украина «будет в безопасности в будущем». При этом отмечается, что конфликт останется горячим в течение довольно долгого времени.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава и весь Евросоюз (ЕС) боятся заморозки конфликта на Украине. «Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени. Это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза», — рассказал Пшидач.

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Виктория Кондратьева
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