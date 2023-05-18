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11:00, 18 мая 2023Мир

В Польше рассказали о страхе ЕС по поводу Украины

В Польше заявили, что Варшава и весь Евросоюз боятся заморозки конфликта на Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Варшава и весь Евросоюз (ЕС) боятся заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet, передает РИА Новости.

«Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени. Это совершенно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны Европейского союза», — рассказал Пшидач.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что перспектива заморозки конфликта на территории Украины может быть опасна для российской стороны. «Заморозка конфликта и промежуточный мир — это опасные перспективы, потому что за это время противник может накопить еще более серьезные силы. Сейчас преобладают военные действия на стабильных фронтах большой протяженности, борьба идет шаг за шагом, метр за метром», — указал политик.

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Виктория Кондратьева
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