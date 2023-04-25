В России высказались о возможности заморозки конфликта с Украиной

Депутат Белик назвал опасной перспективу заморозки украинского конфликта

Перспектива заморозки конфликта на территории Украины может быть опасна для российской стороны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Депутат полагает, что Киев способен воспользоваться этой ситуацией в своих интересах.

Заморозка конфликта и промежуточный мир — это опасные перспективы, потому что за это время противник может накопить еще более серьезные силы. Сейчас преобладают военные действия на стабильных фронтах большой протяженности, борьба идет шаг за шагом, метр за метром Дмитрий Белик депутат Госдумы

«Некая пауза в конфликте была бы возможна, если бы были выполнены в полном объеме наши требования, заявленные еще в начале специальной военной операции (СВО). Россия обозначила все предельно четко и ясно, а о гарантиях безопасности разговор с Западом шел еще до СВО, но США и НАТО их отвергли. Поскольку Запад не заинтересован в выполнении наших требований, решив действовать на истощение России и выбрав для этого Украину, в нынешних условиях вероятность заморозки конфликта с Киевом представляется практический невозможной», — сказал депутат.

24 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что западным союзникам Украины необходимо быть готовыми к мирному урегулированию конфликта, однако Киев должен вести переговоры с позиции силы.

3 марта издание Politico сообщило, что в Белом доме негативно относятся к перспективе заморозки конфликта Москвы и Киева. Там считают, что приостановка боевых действий будет означать победу России, а также это ослабит и Украину, и страны Запада.