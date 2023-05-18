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09:31, 18 мая 2023Экономика

Российский офис крупного трейдера продолжит работу под новым названием

«Ъ»: российский офис зернового трейдера Viterra продолжит работу под новым названием

Фото: Shannon VanRaes / Bloomberg / Getty Images

Российский офис зернового трейдера Viterra, одного из крупнейших игроков на мировом рынке, продолжит работу под новым названием. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника на рынке.

Отмечается, что подразделение Viterra в России может быть переименовано в «МЗК Экспорт» — название, под которым компания работала в 2004-2017 годах.

По информации источников издания, операционный бизнес зернового трейдера планируется передать местному менеджменту.

В марте сообщалось, что Viterra прекратит экспорт российского зерна с 1 июля 2023 года. Руководство изучит возможность передачи своего бизнеса в стране новым владельцам, в настоящее время детали предполагаемых сделок обсуждаются. В Минсельхозе подтвердили получение письма и его содержание. По словам представителя ведомства, экспорт российского зерна не изменится, а все перевалочные мощности сохранятся и продолжат работу.

Марина Совина
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