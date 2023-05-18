В США заявили об умирающей с угрожающей скоростью молодежи

WSJ: смертность среди американской молодежи достигла пика почти за 15 лет

Показатель смертности среди американской молодежи достиг пикового уровня почти за 15 лет, в том числе в связи с ростом убийств, смертей от передозировки наркотиков, а также числа автомобильных аварий и случаев суицида. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

На каждые 100 тысяч молодых американцев умирает около 30 человек — в последний раз такие высокие показатели фиксировали в середине нулевых. Как уточняет WSJ, угрожающий рост смертности среди молодых американцев ускорился в 2020 году. При этом COVID-19 не был основной причиной смертей, пандемия усилила социальную дезорганизацию и усугубила проблемы с тревожностью и депрессией. Более широкий доступ к огнестрельному оружию и наркотикам также способствовал росту смертности, заявили исследователи.

В период с 2019 по 2020 год общий уровень смертности в возрасте от 1 до 19 лет вырос на 10,7 процента, а в следующем году — еще на 8,3 процента (согласно анализу федеральной статистики смертности). Это самая высокая скорость роста показателей за полвека, на протяжении которых правительство США их отслеживает.