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10:03, 18 мая 2023Силовые структуры

Переписка в Telegram-чатах для трех россиян закончилась уголовным делом

Трое россиян из Петербурга стали фигурантами уголовного дела о призывах к терроризму

Фото: Robin Worrall / Unsplash

В Санкт-Петербурге 19-летний студент и две россиянки 21 и 22 лет стали фигурантами уголовного дела о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, дело было возбуждено осенью 2022 года, но задержали группу подозреваемых после проведенных 17 мая обысков. Основанием стала переписка в пяти Telegram-чатах, где подозреваемые оправдывали насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и призывали к терроризму и массовым беспорядкам.

Администратором одного из чатов был 19-летний студент из Петербурга. В отношении всех троих избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

21 апреля сообщалось, что группу российских студентов задержали за диверсию на железной дороге.

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Владимир Седов
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Переписка в Telegram-чатах для трех россиян закончилась уголовным делом
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