Стало известно о подготовке плана восстановления Артемовска

Вице-премьер РФ Хуснуллин: план восстановления Артемовска появится после его освобождения

План восстановления Артемовска подготовят после его освобождения, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По его словам, населенный пункт можно восстановить. «Там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен — нет, я так не скажу», — уточнил он.

Политик отметил, что уже сейчас подсчитывается бюджет, в будущем появится план восстановления. «Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать», — подчеркнул он. По словам вице-премьера, сложился пул строителей, которые готовы заниматься такой работой.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 700-800 квадратных метров Артемовска.

