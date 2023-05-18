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23:08, 18 мая 2023Россия

Боец «Вагнера» рассказал о территории Артемовска под контролем ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ контролируют 700-800 квадратных метров Артемовска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о ситуации, сложившейся в Артемовске. Слова военного приводит РИА Новости.

По словам солдата, бойцы Вооруженных сил Украины контролируют менее квадратного километра Артемовска.

«Сейчас идут боестолкновения с силами противника [на западных окраинах Артемовска] их зажимают. Там осталось 700-800 [квадратных] метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», — отметил представитель «Вагнера»

Ранее в Германии заявили о контроле 99 процентов Артемовска российскими войсками. До взятия города под контроль осталось всего несколько дней или даже часов, предположила немецкая газета Bild.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город возможностью наступать вглубь Украины. Он назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марина Совина
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