Россиянин рассказал о стонавших от боли туристах при крушении катера в Таиланде

«КП-Красноярск»: пострадавший в Таиланде россиянин рассказал подробности крушения катера

Россиянин, пострадавший при крушении катера на Пхукете, Таиланд, рассказал о стонавших от боли туристах. Подробности случившегося мужчина раскрыл в беседе с «КП-Красноярск».

По словам Дениса Фатеркина, в момент столкновения судна с сигнальной вышкой он и его жена Яна сидели на корме по левому борту и не могли наблюдать происходящее, но услышали крики. Спустя секунду последовал сильный удар, а все туристы упали на палубу.

«Мы с женой сидели рядом, но между нами вдруг оказалась женщина. У нее была серьезная травма, большое кровотечение. Я пытался помочь этой женщине и супруге», — вспоминает турист. В результате Фатеркин сильно ушиб ногу, а его жена сломала ребро.

По словам россиянина, они должны были вылететь на родину 20 мая, однако врачи рекомендовали его супруге отдыхать.

«Мы пока думаем, что делать. Но возможно завтра все-таки полетим домой», — отметил Денис. Он также обратил внимание, что не все пострадавшие могут быть транспортированы домой, так как получили тяжелые травмы. В таком случае им предстоит пройти лечение в местном госпитале, заявили в российском посольстве в Таиланде.

О происшествии сообщалось 17 мая. У берегов тайского острова Пхукет скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой. Пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Административный центр Пхукета сообщил, что судно доставляло туристов на остров Пхи-Пхи и обратно.