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16:31, 19 мая 2023Россия

Медведев назвал число принятых на службу с начала года добровольцев

Медведев заявил, что с 1 января 2023 года на службу приняли свыше 117 тысяч добровольцев

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

С 1 января 2023 года в Вооруженные силы (ВС) России приняли на службу свыше 117 тысяч контрактников и добровольцев. Такое число назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

«По данным Минобороны, в результате проведенных мероприятий с участием, в том числе участников нынешнего совещания, с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных Сил приняты на контракт и в рамках добровольных наших формирований 117 тысяч 400 человек», — сказал политик на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту.

Медведев предложил обсудить на совещании ситуацию с отбором граждан на службу по контракту и темпы этого набора.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий статусом ветеранов участвующих в специальной военной операции (СВО) добровольцев. Документ также наделяет статусом инвалида боевых действий добровольцев, получивших ранения во время службы в зоне СВО.

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Анастасия Шейкина
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