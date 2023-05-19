Российским партиям нашли новый источник финансирования

Российским партиям в десять раз увеличили разрешенную сумму займов у юридических лиц

Обеспечивать финансирование российских политических партий и их региональных отделений за счет кредитов у юридических лиц станет значительно проще. Принятые 18 мая поправки, которые в том числе коснулись закона о политических партиях, увеличили размер максимальной суммы таких займов в десять раз, пишут «Ведомости».

Если ранее размер кредита ограничивался суммой в 21 миллион рублей, то теперь — в 216 миллионов рублей. При этом закон не ограничивает количество юрлиц, у которых можно брать займы.

Источник, близкий к администрации президента, утверждает, что эту схему финансирования партий можно будет использовать на новых территориях. Она станет страховочным вариантом, если запустить нормальную финансовую систему не получится.

Эксперты согласны с такой оценкой новации, указывая, что средства нужны партиям для привлечения внимания электората. Впрочем, они отмечают, что проконтролировать возврат и расходование средств в случае использования в этих регионах сложно.

Юрист Гарегин Митин подчеркнул, что добровольно кредит партии не даст ни одна юридическая организация, так как риск невозврата высок, а банкротить политическую партию закон запрещает. В то же время он отметил, что ранее займы партии или отделению использовали для контроля над ними. С ним согласен секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов: с помощью кредитов политическую силу могут контролировать через бизнес.

Юрист Олег Захаров не исключил, что задумка связана с более широкими планами по привлечению крупного бизнеса к финансированию партий. Не исключено, что деньги будут собирать уже для подготовки следующих выборов в Госдуму.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что Россия простит жителям новых регионов долги перед украинскими банками.