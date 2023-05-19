Россияне в Киргизии оказались в центре перестрелки и лишились всех личных вещей

Россияне во время отдыха в Киргизии оказались в центре перестрелки и лишились паспортов

Российские туристы оказались в одном доме с террористом во время отдыха в Киргизии и лишились всех личных вещей и паспортов после произошедшей там перестрелки. Об этом пострадавшие рассказали в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 19 мая.

Елена Гаврилова и Михаил Захаров из города Великие Луки Псковской области приехали в Киргизию как туристы и заселились в арендованный для путешественников дом в селе Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека. В момент происшествия там находились 13 человек, 12 из которых — граждане России, а один — Белоруссии. Кроме того, еще пять человек, в том числе четыре россиянина, оставили там свои вещи, отправившись в поход.

«Это был двухквартирный дом, он функционировал уже в течение месяца. В одной части дома жили мы, а неделю назад в другую часть дома заселился, собственно, преступник, как выяснилось в результате последних событий», — рассказал Захаров.

По словам туристов, около 5:40 17 мая они услышали, как сосед стучит в жестяную дверь. Путешественники не стали впускать мужчину, а вскоре на их стороне дома появились сотрудники спецназа. Вооруженные люди стали выводить жителей из здания, однако никто из них не успел забрать личные вещи.

Так как преступник пытался оказать сопротивление, правоохранители стали обстреливать дом из гранатометов и крупнокалиберного оружия. В результате террорист был ликвидирован, а возгорание в доме уничтожило личные вещи туристов, в том числе ноутбуки, телефоны и паспорта. Многие из них также лишились денег.

«Мэрия города Кант поселила нас в общежитие, нас обеспечили едой. Но у нас нет ответов на вопросы о возвращении: как мы вернемся и где возьмем на это деньги», — поделилась Гаврилова.

В настоящее время россияне организовали сбор средств в своих социальных сетях, а также пытаются получить справки о потере паспортов в российском консульстве в Бишкеке. Путешественникам нужны средства, чтобы купить билеты и в ближайшее время вернуться на родину. Киргизские волонтеры оказывают им поддержку, в том числе финансовую.

Ранее россиянин, пострадавший при крушении катера на Пхукете в Таиланде, рассказал подробности происшествия.