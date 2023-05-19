Названа цель обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Рогов заявил, что целью обстрела Энергодара со стороны ВСУ была колонна автомобилей

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал цель обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские войска атаковали колонну гражданских автомобилей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ВСУ открыли огонь по Энергодару утром, около 6:30. Пять ударов было зафиксировано в районе блокпоста на въезде в город.

«Целью обстрела была колонна гражданских автомобилей. В это время на КПП стояло максимальное количество гражданских машин. Люди ехали на работу, на рынок, по делам и так далее», — заявил Рогов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале вывоза жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В первую очередь вывезены будут дети с родителями, пожилые люди, инвалиды и пациенты лечебных учреждений.