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21:45, 19 мая 2023Мир

Стало известно о планах США с союзниками передать Украине истребители F-16

NBC: США и союзники намерены предоставить Украине истребители F-16

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Соединенные Штаты договорились со своими союзниками о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Как стало известно, такое решение принято в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны. При этом собеседник отметил, что Киев может получить истребители не напрямую от Вашингтона.

По словам источника, данные самолеты не будут использоваться для предстоящего контрнаступления Украины против России. В то же время он не уточнил, какие именно страны готовы предоставить Украине истребители и в какие сроки. Однако добавил, что решение об этом будет принято в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Минобороны США не возражает против предоставления Киеву F-16 другими странами. «Не думаю, что мы против», — отметил источник Politico в Пентагоне.

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Марина Совина
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