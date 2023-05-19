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18:14, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Путина попросили запретить слово «инфоцыгане»

Путин обещал бороться с ксенофобией в СМИ в ответ на просьбу о запрете слова «инфоцыгане»

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заверил, что в России будут бороться с элементами ксенофобии в государственных СМИ. Об этом он заявил, отвечая на просьбу главы Национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер запретить слово «инфоцыгане» в интернете. Соответствующее видео с заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовал Telegram-канал «Пул 3».

По мнению Деметер, слово «инфоцыгане», обозначающее недобросовестных продавцов различных курсов и тренингов, разжигает ненависть к цыганскому народу. При этом его используют повсеместно, в том числе и официальные лица, подчеркнула она.

«Очень прошу вашего поручения, для того чтобы законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность и имеющих ярко выраженный негативный оттенок. (...) Необходимо запретить использование термина "инфоцыгане" в сети интернет и блокировать ресурсы», — обратилась она к президенту.

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Путин согласился с Деметер, однако указал, что влиять на то, как это слово используют в блогосфере, непросто. «А вот отношение государственных средств массовой информации, это точно совершенно нужно сделать. Обязательно учтем все, что вы сказали, постараемся сделать все, для того чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Путин посоветовал собирающимся за рубежом политэмигрантам продолжать пить пиво. Так он прокомментировал мероприятие в Праге, участники которого призвали к «деколонизации России».

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Олег Давыдов
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