Путин посоветовал собирающимся за рубежом политэмигрантам продолжать пить пиво

Путин предложил участникам антироссийских собраний и дальше пить пиво в Праге

Собирающимся за рубежом российским политэмигрантам следует и дальше пить пиво, заявил президент России Владимир Путин. Такой совет он дал участникам «Форума свободных народов», деятельность которого Генпрокуратура России признала нежелательной в марте 2023 года. Слова главы государства приводит РИА Новости.

На заседании Совета по международным отношениям президенту доложили о мероприятии в Праге, участники которого призвали к «деколонизации России».

«Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. (...) И пусть продолжают дальше пить пиво», — сказал Путин. Президент напомнил, что, по словам специалистов, в пиве содержится большой набор женских гормонов. Россию вполне устраивает, если «собирающиеся там мужчины» будут злоупотреблять этим напитком, добавил он.

Также во время заседания Путин назвал противников России, руководствующихся неоколониальными идеями, недоумками. По словам главы государства, такие люди даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место. «Почему только второе? Да потому, что недоумки», — объяснил президент.