На министра энергетики США попытались совершить нападение

В Вашингтоне пресекли попытку совершить нападение на министра энергетики Грэнхольм

В США пресекли попытку совершить нападение на министра энергетики Дженнифер Грэнхольм во время ее выступления, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава Минэнерго выступала на энергетическом саммите Politico в Вашингтоне, во время которого группа, состоящая из около десяти человек, начала устраивать беспорядки в зале, а несколько нарушителей спокойствия предприняли попытку пробиться к сцене. Одному из протестующих удалось это сделать, после чего он кинулся на Грэнхольм, однако его смогли остановить и увели от министра.

Ранее стало известно, что группа «ястребов» из Конгресса США, возглавляемая республиканцами, посетит Вестминстер 19 мая. Ожидается, что там чиновники встретятся с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и будут настаивать на том, чтобы Лондон занял более жесткую линию в отношении Пекина.