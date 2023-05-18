Конгрессмены США собрались надавить на главу Минобороны Британии из-за Китая

Guardian: конгрессмены США отправятся в Британию, чтобы надавить на Уоллеса из-за Китая

Группа «ястребов» из Конгресса США, возглавляемая республиканцами, посетит Вестминстер 19 мая. Ожидается, что там чиновники встретятся с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и будут настаивать на том, чтобы Лондон занял более жесткую линию в отношении Пекина. Об этом пишет The Guardian.

Делегацию из 11 человек собирается возглавить конгрессмен-республиканец Майк Галлахер, он также стоит во главе недавно созданного комитета по Китаю. Некоторые, впрочем, опасаются, что резкий антипекинский тон оттолкнет центристских и левых политиков в Британии.

Уточняется, что встреча американцев и главы британского Минобороны пройдет в неформальной обстановке в ресторане. Издание полагает, что оказывать на Уоллеса давление по поводу китайского вопроса будут именно там. Министерство обороны Британии при этом отказалось сообщить, поддерживает ли глава ведомства антикитайскую позицию Галлахера.

Ранее издание WSJ сообщало: власти США предупредили шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна, что обеспокоены и даже недовольны его тесными связями с Россией и Китаем и считают, что они обходятся Объединенным Арабским Эмиратам ценой ухудшения отношений с Вашингтоном.