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08:04, 17 мая 2023Мир

США обеспокоились укреплением связей своего союзника с Россией и Китаем

WSJ: США заявили шейху ОАЭ о недовольстве его тесными связями с Россией и Китаем

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Власти США предупредили шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна, что обеспокоены и даже недовольны его тесными связями с Россией и Китаем и считают, что они обходятся Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) ценой ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена рассказал WSJ, что Белый дом предупреждал Аль Нахайяна: слишком тесное сотрудничество с этими странами по военным и разведывательным вопросам может поставить под угрозу отношения с Америкой.

Тот же собеседник признал, что в последние месяцы шейх Мухаммад стал чаще консультироваться с американскими чиновниками по поводу России и Китая. Например, до и после визита в Россию в октябре 2022-го шейх разговаривал с представителями США и ООН, а позже позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом американские и эмиратские чиновники утверждают, что лидер ОАЭ сформировал более независимую внешнюю политику, наблюдая за тем, как подход США к политике менялся в рамках работы последних четырех администраций президентов страны. Аль Нахайян, в частности, был недоволен активизацией усилий Белого дома по заключению ядерной сделки с Ираном при администрации Барака Обамы в 2015 году.

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Виктория Кондратьева
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