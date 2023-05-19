В России объяснили заявление ЕК о неравноправных переговорах Москвы и Киева

Депутат Госдумы Журова усомнилась в возможности равноправных переговоров России и Украины

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости отвергнуть идею равноправных переговоров России и Украины объясняется, в частности, территориальными спорами между двумя странами. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это заявление касается территорий, вопрос в том, что действительно достаточно сложно говорить на равных, потому что мы будем настаивать на том, что Крым и присоединившиеся регионы — это российские территории. Они присоединились добровольно, без всякой агрессии, с чем не согласна украинская сторона. В этом отношении у нас в любом случае будут разногласия», — заявила парламентарий.

Журова также высказала предположение, что Украина продолжит добиваться того, чтобы Россию признали страной-агрессором, так как в таком случае будут основания для введения дополнительных санкционных мер против Москвы.

«Украина считает, что нас надо как-то дополнительно наказать, Киев хочет какой-то вендетты: не просто вернуть территории, но и дополнительно наказать Россию то есть получить компенсации, арестовать все российские счета, хоть и юридических оснований для этого нет», — уточнила депутат.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты. «Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала глава Еврокомиссии на саммите G7.

Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.