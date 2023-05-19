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20:23, 19 мая 2023Россия

Губернатор заявил об отказе жителей граничащих с Украиной районов от переселения

Курский губернатор Старовойт: жители приграничного района отказываются от переселения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Жители приграничного Глушковского района Курской области отказываются от временного переселения в более безопасное место. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Всем оказывается помощь по восстановлению жилья и автомобилей. Еще раз предложил жителям временно переселиться, пока все отказываются», — рассказал Старовойт, уточняя информацию об обстреле Глушковского района.

Украина дважды атаковала этот приграничный район 18 мая. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Глушковскому району утром. Тогда при взрыве были выбиты стекла в местном физкультурно-оздоровительном комплексе, а осколки повредили фасад здания. Пострадали два человека.

Затем при обстреле поселка Глушково вечером того же дня повреждения получил офис местного нотариуса, никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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