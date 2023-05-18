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12:35, 18 мая 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил о втором обстреле за день поселка Глушково

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После утреннего обстрела ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса — прим. «Ленты.ру») в Глушково ВСУ повторно обстреляли поселок. В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса», — пояснил глава российского региона.

В ходе второго обстрела пострадавших нет, добавил губернатор.

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О предыдущей атаке ВСУ на поселок Глушково Старовойт сообщил утром 18 мая. При взрыве были выбиты стекла в местном ФОКе, а осколки повредили фасад здания. Также губернатор сообщил, что при взрыве пострадали два человека, их госпитализировали.

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Никита Абрамов
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