Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Украине военной помощи

Пентагон: стоимость военной помощи Украине была завышена из-за путаницы в оценке

Стоимость отправленной из США в Киев военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Как объяснила пресс-секретарь американского военного ведомства, министерство обнаружило путаницу в оценке. По ее словам, в некоторых графах использовалось «восстановленная стоимость», а не «чистая балансовая стоимость». В министерстве добавили, что это привело к завышению стоимости оборудования, полученного из запасов США.

Сингх отметила, что этот факт не повлиял на поддержку Вашингтоном Киева или способность предоставлять оборудование.

Ранее стало известно, что Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине техники на три миллиарда долларов. Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что ошибка стала результатом присвоения более высокой стоимости вооружению, которое было изъято из запасов США и затем отправлено Киеву.