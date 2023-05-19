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16:00, 19 мая 2023Экономика

Минтруд оценил потребность России в работниках к 2030 году

Министр труда Котяков: к 2030 году российской экономике потребуется еще 2,5 млн работников
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

К 2030 году российской экономике потребуется еще 2,5 миллиона работников. Это число назвал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

По словам главы ведомства, за последние четыре года экономика страны дополнительно привлекла полтора миллиона человек. Приоритетные направления в ближайшие пять лет потребуют еще миллион работников. Растущий спрос на работников формирует рынок труда соискателей и несет потенциал для роста занятости молодежи, подчеркнул Котяков.

Согласно оценке Минтруда, учреждения профессионального образования в России выпускают около 1,4 миллиона специалистов в год. Поэтому власти работают над созданием единой общероссийской базы предложений о целевом обучении. С ее помощью студенты смогут откликаться на предложения о стажировках, а работодатели — предлагать практику для успешных соискателей со всей страны.

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Ранее в лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара заявили, что в апреле 2023 года 35 процентов российских промышленных предприятий столкнулись с недостатком рабочих. Сильнее всего дефицит чувствует легкая промышленность — ушедшие из России западные бренды невозможно заменить из-за нехватки рабочей силы.

В Центре трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) также подсчитали, что постепенное повышение пенсионного возраста с начала 2019 года лишь незначительно повлияло на объем рабочей силы и количество занятых на рынке труда. Численность рабочей силы за эти годы все равно сократилась по причине того, что многие пенсионеры и без реформы часто занимали рабочие места.

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Вячеслав Агапов
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