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18:07, 19 мая 2023Силовые структуры

Блондинка c Tinder пообещала россиянину секс за деньги и обманула его

Полиция ищет девушку c Tinder, обещавшую москвичу секс за 35 тысяч руб. и обманувшую его

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Полиция проводит проверку по заявлению москвича, которого обманула блондинка c Tinder, пообещавшая ему секс за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

38-летний мужчина познакомился на сайте с девушкой под ником «Твоя принцесса». Через некоторое время он захотел более близких отношений с новой знакомой, та ответила согласием и попросила предоплату в пять тысяч рублей. Москвич перевел деньги, тогда «Твоя принцесса» выманила еще 30 тысяч рублей, а потом пропала.

В настоящее время полицейские разыскивают девушку.

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Любовь Ширижик
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