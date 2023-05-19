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13:19, 19 мая 2023Бывший СССР

Патрушев раскритиковал поставки Киеву ракет Storm Shadow

Патрушев назвал нарушением международных норм поставки Киеву ракет Storm Shadow

Фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Поставки Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow со стороны западных партнеров является нарушением международных норм, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил на совещании в Сыктывкаре, передает ТАСС.

По его мнению, ради затягивания военного конфликта на Украине и создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять Киеву более 600 видов вооружения и военной техники. В частности, Великобритания снабдила республику дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Такие действия, уверен Патрушев, полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений, которые запрещают поставлять оружие, если заведомо известно, что оно будет использоваться для актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам и населению, а также для совершения преступлений против человечности.

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Алевтина Запольская
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