Политолог InfoBrics Лейрос назвал Украину легкой мишенью вопреки наличию западных ПРО

Украина не может усилить систему противовоздушной обороны несмотря на поставки западного оружия. С таким мнением выступил журналист и политолог Лукас Лейрос в материале для портала InfoBrics.

Лейрос отметил, что недавние российские удары по украинским стратегическим объектам показали, что украинская ПРО уязвима. Он также назвал Киев легкой мишенью вопреки наличию западных вооружений.

«Несмотря на всю западную помощь и непрекращающиеся поставки оружия, Киев, судя по всему, не в состоянии улучшить свою систему обороны, продолжая оставаться легкой мишенью для резких боевых действий России», — подчеркнул он.

Специалист отметил, что число запускаемых Украиной противоракет вдвое превышает количество российских ракет. Поэтому истощение боеприпасов является вопросом времени. Опираясь на эти данные, Лейрос привел оценку США, согласно которой способность Киева защищать свои войска будет «полностью ослаблена» к 23 мая.

Ранее Пентагон помог Вооруженным силам Украины (ВСУ) починить поврежденный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. «Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot», — отметила пресс-секретарь оборонного ведомства Сабрина Сингх.