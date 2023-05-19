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12:09, 19 мая 2023Моя страна

В российском городе пройдут творческие выходные

Во Владимире 20 и 21 мая пройдут «Творческие выходные на Пушкинском бульваре»

Во Владимире 20 и 21 мая пройдут «Творческие выходные на Пушкинском бульваре», жителей и гостей города в эти дни будет ждать насыщенная программа. Как уточняет KP.RU, запланированные мероприятия будут проходить с 10 до 18 часов на аллее Пушкинского парка.

Участвующие в фестивале мастера из Владимира, Кольчугино, Коврова, Орехово-Зуева, Иванова и других городов представят свои изделия ручной работы, среди которых будут украшения в технике гальванопластики и из бисера, изделия из кожи и дерева, вязаные и ватные игрушки, дизайнерские куклы, авторские пряники и многое другое.

Кроме того, программа фестиваля включает более десяти мастер-классов для детей и взрослых, а также выставку-фотосушку фотографа из Шуи Сергея Бабанова.

Ранее сообщалось, что в России открылся прием заявок на фестиваль-конкурс патриотической песни.

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Варвара Кошечкина
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