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16:36, 18 мая 2023Моя страна

Открылся прием заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни

Открылся прием заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия»

Фото: Kane Reinholdtsen / Unsplash

На II Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия», проводимый при поддержке Минкультуры России с 2022 года, объявлен прием заявок. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Прием заявок будет открыт до 31 мая. В фестивале смогут принять участие россияне в возрасте от 18 до 45 лет. Солисты представят песни о России собственного сочинения или привлеченных авторов.

Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный и очный. По итогам конкурса члены жюри выберут 10 финалистов, которые выступят 11 и 12 июня в Пятигорске.

Отмечается, что в этом году жюри возглавит народная артистка России Лариса Долина.

Ранее сообщалось, что в культурном центре «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде состоится фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. В рамках фестиваля состоится 26 концертов.

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Алиса Удовик
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