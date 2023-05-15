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18:23, 15 мая 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде состоится фортепианный фестиваль

С 1 июля по 26 августа в Нижнем Новгороде пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo

Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

В культурном центре «Пакгаузы» в Нижнем Новгороде состоится фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мероприятие пройдет с 1 июля по 26 августа. В рамках фестиваля состоится 26 концертов. Более 10 тысяч гостей смогут посетить выступления отечественных и зарубежных исполнителей.

Отмечается, что фестиваль также пройдет в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве.

Ранее сообщалось, что в начале лета в Иркутске пройдет II Байкальская неделя искусства и ремесел. Мероприятие пройдет со 2 по 9 июня.

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Алиса Удовик
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