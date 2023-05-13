Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:47, 13 мая 2023Моя страна

В Иркутске пройдет Байкальская неделя искусства и ремесел

Байкальская неделя искусства и ремесел пройдет в Иркутске в начале лета

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В начале лета в Иркутске пройдет II Байкальская неделя искусства и ремесел. Об этом сообщает издание «Байкал Daily» со ссылкой на администрацию города.

Мероприятие пройдет со 2 по 9 июня. Так, в первые дни фестиваля, со 2 по 4 июня, желающие смогут посетить выставку ремесленников, художников и дизайнеров «Наследие и традиции», которая откроется в павильоне №1 «Сибэкспоцентра».

Кроме того, 3 июня в рамках фестиваля пройдет международная конференция «Культурное наследие — источник вдохновения для творчества» и показ коллекций российских дизайнеров. Также желающие смогут посетить экскурсию в музей минералов «Байкалкварцсамоцветы».

С 5 по 9 июня мероприятия продолжатся на базе отдыха «Байкал Трек». Там пройдут панельные дискуссии и круглые столы, гости также смогут стать участниками мастер-классов или отправиться на экскурсию.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ в начале мая прошел фестиваль городских экскурсий. Всего их посетило около 500 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Информация о падении еще одного вертолета в Брянской области подтвердилась
Легкомоторный самолет разбился в граничащем с Россией районе Литвы
Раскрыто название магазина взамен H&M Home в московском ТЦ
Военные расходы Евросоюза выросли на 30 процентов с 2014 года
Памятник советским воинам демонтировали на западе Украины
Раскрыта связь комиссионок и советских спекулянтов
Поляков попросили не трогать прилетевший из Белоруссии аэростат
«Спартак» потерял очки в матче с аутсайдером РПЛ
Финнов стали лишать виз из-за поездок в Россию за бензином
Мясников назвал неочевидную причину мышечно-скелетной боли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.