В Иркутске пройдет Байкальская неделя искусства и ремесел

Байкальская неделя искусства и ремесел пройдет в Иркутске в начале лета

В начале лета в Иркутске пройдет II Байкальская неделя искусства и ремесел. Об этом сообщает издание «Байкал Daily» со ссылкой на администрацию города.

Мероприятие пройдет со 2 по 9 июня. Так, в первые дни фестиваля, со 2 по 4 июня, желающие смогут посетить выставку ремесленников, художников и дизайнеров «Наследие и традиции», которая откроется в павильоне №1 «Сибэкспоцентра».

Кроме того, 3 июня в рамках фестиваля пройдет международная конференция «Культурное наследие — источник вдохновения для творчества» и показ коллекций российских дизайнеров. Также желающие смогут посетить экскурсию в музей минералов «Байкалкварцсамоцветы».

С 5 по 9 июня мероприятия продолжатся на базе отдыха «Байкал Трек». Там пройдут панельные дискуссии и круглые столы, гости также смогут стать участниками мастер-классов или отправиться на экскурсию.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии Улан-Удэ в начале мая прошел фестиваль городских экскурсий. Всего их посетило около 500 человек.