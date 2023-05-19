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23:01, 19 мая 2023Мир

Названа выгода для США от смены власти в Турции

Политолог Рогулев назвал причины, по которым США хотят сменить власть в Турции
СюжетСанкции против России:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят сменить власть в Турции. На это у американских властей есть несколько причин. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев. Его слова приводят «Известия».

По словам политолога, в первую очередь из-за того, что нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не во всем следует американским указаниям. Также турецкий лидер не присоединился к санкциям в отношении России. И, наконец, он развивает торгово-экономические отношения с РФ. «Этого списка уже достаточно для того, чтобы американцы хотели его сменить», — отметил Рогулев.

Эксперт добавил, что США не хотят, чтобы один из их союзников по НАТО проводил такой самостоятельный курс.

19 мая Эрдоган заявил, что Анкара не будет потакать всем требованиям Запада, в том числе и в вопросе санкций против России. Также он отметил, что кандидат от оппозиции в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил, что Анкара «сделает все требуемое Западом» в отношении Москвы, которая является крупнейшим торговым партнером Турции.

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Екатерина Подвигина
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