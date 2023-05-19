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14:17, 19 мая 2023Культура

Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич рассталась с мужем-бизнесменом

Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич объявила о расставании с Евгением Савельевым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Александра Бортич, которая также является звездой фильма «Я худею», рассказала о расставании с мужем-бизнесменом Евгением Савельевым. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам актрисы, пара не вместе «уже какое-то время». «Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо», — поделилась Бортич.

У Бортич и Савельева есть общий сын Александр, который родился в 2020 году.

В 2021 году в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на YouTube Бортич рассказала о муже, который является сыном бизнесмена и члена Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Актриса, которая также известна участиями в акциях протеста, заявляла, что деньги отца не влияют на поведение супруга.

Ранее сообщалось, что Бортич дала пощечину звезде КВН Богдану Лисевскому во время интервью.

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Варвара Кошечкина
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