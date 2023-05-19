В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по контролю над вооружениями

Песков: контактов между Россией и США по контролю над вооружениями не ведется

Серьезных контактов между Россией и США по контролю над вооружениями не ведется, и ответственность за это лежит на Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что тема контроля над вооружениями и стратстабильности чрезвычайно важна для всего мира, однако последние остатки международной договорно-правовой базы в этой области «ускользают из-под ног».

«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», — подчеркнул Песков.

Ранее государственный департамент США заявил о соблюдении Россией ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). С таким мнением выступил заместитель пресс-секретаря ведомства Ведант Патель.