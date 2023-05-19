Разработан метод очистки воды с помощью порошка и солнечного света

Nature Water: создан дешевый метод очистки воды с помощью металлического порошка и солнца

Ученые из Стэнфордского университета разработали дешевый метод очистки воды с помощью порошка и солнечного света. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Water.

Существующие технологии очистки воды с помощью химических веществ могут оставлять токсичные побочные продукты, а также затрачивают много временных и энергетических ресурсов. Новый подход основан на добавлении в загрязненную воду безвредного металлического порошка, который поглощает как ультрафиолетовое излучение, так и видимый свет солнца.

Порошок состоит из наночастиц оксида алюминия, сульфида молибдена, меди и оксида железа. Затем смесь подвергают воздействию солнечных лучей. После поглощения солнечных фотонов катализатор из сульфида молибдена позволяет фотонам вытеснять электроны. Затем высвобожденные электроны вступают в реакцию с окружающей водой, создавая перекись водорода и гидроксильные радикалы (форма кислорода). Эти соединения быстро уничтожают бактерии, повреждая их клеточные мембраны.

В эксперименте с 200-миллилитровым стаканом воды, загрязненном примерно миллионом бактерий кишечной палочки на миллилитр, все патогены были уничтожены в течение 60 секунд после добавления порошка. Химические побочные продукты, образующиеся при солнечном свете, быстро рассеялись.

При этом созданный порошок пригоден для вторичной переработки: оксид железа позволяет удалять наночастицы из воды обычным магнитом. В испытаниях один и тот же порошок использовали 30 раз для обработки 30 различных образцов загрязненной воды.