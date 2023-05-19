На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии

WP: Запад не может удовлетворить потребности Украины в вооружениях

Обещанные Великобританией ракеты Storm Shadow вряд ли достигнут поля боя до начала контрнаступления, утверждают военные эксперты, опрошенные The Washington Post.

Возможность Европы оказывать такую поддержку в будущем при этом остается неясной, пишет WP. Эксперты, опрошенные изданием, также усомнились в возможности европейских компаний действовать достаточно быстро, чтобы изменить свою промышленную политику для удовлетворения растущих потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении.

В то же время имеющиеся у Киева запасы оружия и техники, в том числе российского производства, истощаются, как и запасы Запада. Это повышает риск нехватки поставок для Украины уже в конце этого года, указывают военные эксперты.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow.