Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 19 мая 2023Мир

На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии

WP: Запад не может удовлетворить потребности Украины в вооружениях

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Обещанные Великобританией ракеты Storm Shadow вряд ли достигнут поля боя до начала контрнаступления, утверждают военные эксперты, опрошенные The Washington Post.

Возможность Европы оказывать такую поддержку в будущем при этом остается неясной, пишет WP. Эксперты, опрошенные изданием, также усомнились в возможности европейских компаний действовать достаточно быстро, чтобы изменить свою промышленную политику для удовлетворения растущих потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах, бронетехнике и другом вооружении.

В то же время имеющиеся у Киева запасы оружия и техники, в том числе российского производства, истощаются, как и запасы Запада. Это повышает риск нехватки поставок для Украины уже в конце этого года, указывают военные эксперты.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США допустили потерю американских военных на Украине
Вооруженные полицейские устроили обыск в доме семьи из-за детской игрушки
МИД России объяснил отказ посольству США в посещении Гершковича
На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии
Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей
Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор
Перечислены пять помогающих решить возвращаться ли к бывшему партнеру вопросов
Подход ООН к решению глобальной проблемы раскритиковали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.