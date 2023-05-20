В турецком аэропорту заметили неопознанный объект и отменили рейсы

Аэропорт турецкого Газиантепа отменил десятки рейсов из-за неопознанного объекта

В аэропорту города Газиантеп в Турции отменили десятки рейсов из-за неопознанного объекта. Об этом сообщает портал Haberler.

Ночью пилоты двух пассажирских самолетов на высоте 2,7 тысячи метров заметили неопознанный объект и сообщили о нем в Центр управления воздушным движением Газиантепа. Их слова подтвердили авиадиспетчеры.

После этого аэропорт принял решение о приостановке полетов. Отменено 26 рейсов, прибывающие самолеты перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. Сотни пассажиров ждут вылета.

В ближайшее время власти намерены сделать официальное заявление относительно сложившейся ситуации. На данный момент полеты возобновлены.