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14:10, 20 мая 2023Путешествия

В турецком аэропорту заметили неопознанный объект и отменили рейсы

Аэропорт турецкого Газиантепа отменил десятки рейсов из-за неопознанного объекта

Фото: Godila / Shutterstock / Fotodom

В аэропорту города Газиантеп в Турции отменили десятки рейсов из-за неопознанного объекта. Об этом сообщает портал Haberler.

Ночью пилоты двух пассажирских самолетов на высоте 2,7 тысячи метров заметили неопознанный объект и сообщили о нем в Центр управления воздушным движением Газиантепа. Их слова подтвердили авиадиспетчеры.

После этого аэропорт принял решение о приостановке полетов. Отменено 26 рейсов, прибывающие самолеты перенаправлены в аэропорты Шанлыурфы и Аданы. Сотни пассажиров ждут вылета.

В ближайшее время власти намерены сделать официальное заявление относительно сложившейся ситуации. На данный момент полеты возобновлены.

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Любовь Ширижик
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