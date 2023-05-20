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17:26, 20 мая 2023Россия

На российской железной дороге произошла диверсия

Shot: неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Тульской области

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Тульской области произошла диверсия на железной дороге. Ситуацию вовремя сумели исправить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф, который отвечает за резервное питание устройств, предупреждающих столкновение поездов или их сход с рельсов. Инцидент произошел 19 мая у поселка Ревякино. Диспетчер, заметив неполадки, вызвал полицию.

Внутреннее оборудование шкафа и его корпус полностью выгорели, однако сам шкаф не был взломан. Отмечается, что на месте инцидента найдена часть зажигалки, а также обнаружены следы от автомобиля. Полиция ищет подозреваемых.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне Агроном — Динская на Кубани. Задержанный оказался жителем Краснодара 2004 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Материалы переданы ФСБ для рассмотрения вопроса о переквалификации преступления на статью 281 УК РФ («Диверсия»).

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Варвара Кошечкина
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