На российской железной дороге произошла диверсия

Shot: неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Тульской области

В Тульской области произошла диверсия на железной дороге. Ситуацию вовремя сумели исправить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, неизвестные подожгли аккумуляторный шкаф, который отвечает за резервное питание устройств, предупреждающих столкновение поездов или их сход с рельсов. Инцидент произошел 19 мая у поселка Ревякино. Диспетчер, заметив неполадки, вызвал полицию.

Внутреннее оборудование шкафа и его корпус полностью выгорели, однако сам шкаф не был взломан. Отмечается, что на месте инцидента найдена часть зажигалки, а также обнаружены следы от автомобиля. Полиция ищет подозреваемых.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне Агроном — Динская на Кубани. Задержанный оказался жителем Краснодара 2004 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Материалы переданы ФСБ для рассмотрения вопроса о переквалификации преступления на статью 281 УК РФ («Диверсия»).