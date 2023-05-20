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03:28, 20 мая 2023Россия

Россияне предложили варианты замены слова «инфоцыгане»

«КП»: россияне предложили заменить «инфоцыган» терминами «инфошулеры» и «инфобарыги»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Россияне предложили варианты замены слова «инфоцыгане» после того, как глава Национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер попросила президента России Владимира Путина запретить термин в интернете. Результаты опроса опубликовала «Комсомольская правда».

Самыми популярными вариантами замены оказались термины «инфошулеры» и «инфобарыги». Они набрали по 29 и 20 процентов голосов соответственно.

Ранее Надежда Деметер заявила, что слово «инфоцыгане», обозначающее недобросовестных продавцов различных курсов и тренингов, разжигает ненависть к цыганскому народу. При этом его используют повсеместно, в том числе и официальные лица, подчеркнула она. В ответ Владимир Путин заверил, что в России будут бороться с элементами ксенофобии в государственных СМИ.

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Марина Совина
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