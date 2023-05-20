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07:44, 20 мая 2023Мир

Маск назвал ведущее СМИ Америки рупором пропаганды

Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды правительства США

Фото: Hannibal Hanschke / Globallookpress.com

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск назвал газету The Washington Post (WP) пропагандистским рупором правительства США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление миллиардер сделал, комментируя вышедшую накануне статью издания о разоблачителях из ФБР, которые дали показания в контролируемой республиканцами палате представителей (нижней палате конгресса США).

По словам Маска, WP превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в его «пропагандистский рупор». Свое мнение бизнесмен выразил в комментарии под постом одного из пользователей Twitter, обратившего внимание на публикацию.

Ранее Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил американского миллиардера Джорджа Сороса с персонажем комиксов «Люди Икс» Магнето. «Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето», — с сарказмом написал он.

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Екатерина Подвигина
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