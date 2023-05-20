Индия и Южная Корея обсудили партнерство в сфере обороны

Премьер Индии обсудил с президентом Южной Кореи партнерство в сферах обороны и экономики

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Республики Корея Юн Сок Ель на полях саммита «Большой семерки» (G7), который проходит в Хиросиме, обсудили вопросы партнерства в сферах обороны и экономики. Об этом сообщает МИД Индии на своем сайте.

Отмечается, что лидеры двух стран рассмотрели прогресс специального стратегического партнерства и обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества. Особенно они выделили сферы торговли и инвестиций, высоких технологий, обороны и культуры.

В сообщении дипведомства также говорится, что премьер-министр и президент вспомнили, что в этом году страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, и договорились о дальнейшем расширении партнерства.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» планируют создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению. Ожидается, что эта платформа будет рассматривать использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других стран.